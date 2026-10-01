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Giriş Tarihi: 1.10.2026

Ronaldo depremi!

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Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo şoku yaşanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus, dünya yıldızını Norveç maçında oynatmamıştı. Jesus basın toplantısında, "Ronaldo'ya Norveç maçında ilk 11'de olmayacağını söyledim. 'Eğer son 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın' dedim. Herkes için geçerli. Hiçbir futbolcu benim fikrimi değiştiremez. Ne Ronaldo ne de başkası. Hatta hiçbir başkan. Asla!" diye konuştu. Ronaldo, bu sözlerin ardından kampı terk etti. 41 yaşındaki forvetin, milli takımı bırakmasının da gündemde olduğu aktarıldı. Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından, "Zamanı geldiğinde, milli takımdan ayrılmama neden olan sebepler hakkında tüm Portekizlilere gerçeği açıklayacağım. Bu takıma her zaman adanmışlıkla bağlı oldum" açıklamasını yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#CRİSTİANO RONALDO #PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI
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Ronaldo depremi!
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