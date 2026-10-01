Ronaldo depremi!

Portekiz Milli Takımı
'nda Cristiano Ronaldo
şoku yaşanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus, dünya yıldızını Norveç maçında oynatmamıştı. Jesus basın toplantısında, "Ronaldo'ya Norveç maçında ilk 11'de olmayacağını söyledim. 'Eğer son 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın'
dedim. Herkes için geçerli. Hiçbir futbolcu benim fikrimi değiştiremez. Ne Ronaldo ne de başkası.
Hatta hiçbir başkan. Asla!" diye konuştu. Ronaldo, bu sözlerin ardından kampı terk etti.
41 yaşındaki forvetin, milli takımı bırakmasının da gündemde olduğu aktarıldı. Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından, "Zamanı geldiğinde, milli takımdan ayrılmama neden olan sebepler hakkında tüm Portekizlilere gerçeği açıklayacağım. Bu takıma her zaman adanmışlıkla bağlı oldum" açıklamasını yaptı.
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Mete Efendioğlu - Editör