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Giriş Tarihi: 1.10.2026

Stat için buluştular

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Stat için buluştular
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı kabul etti. Görüşmede Fenerbahçe'nin stadyum büyütme ve tesis projelerinin masaya yatırıldığı öğrenildi. Aziz Yıldırım, Kurum'a üzerinde isminin yazılı olduğu ve memleketi Konya'nın plaka numarası yer alan 42 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti. Buluşma sonrası açıklama yapan Kurum, "Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor; köklü geçmişi ve güçlü camiasıyla Türk sporunun önemli değerlerinden Fenerbahçe'ye, yönetimine ve sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Stat için buluştular
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