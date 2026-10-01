Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper heyecan ocak’ta
Giriş Tarihi: 1.10.2026

Süper heyecan ocak’ta

Turkuvaz Medya’nın yayıncısı olduğu Turkcell Süper Kupa maçlarının tarihleri belli oldu

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Süper heyecan ocak’ta
  • ABONE OL
Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa'da yarı final müsabakalarının, 4 Ocak 2027 Pazartesi ve 5 Ocak 2027 Salı günü, final maçı ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacağını açıkladı. Bu yıl son kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek organizasyonda 2025-26 sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti TÜMOSAN Konyaspor kozlarını paylaşırken, geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Süper Lig'i ikinci tamamlayan Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Hangi eşleşmenin hangi tarihte oynanacağı kura çekimi sonucunda belirlenecek. Mübasakaların oynanacağı statlar ise daha sonra ilan edilecek.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper heyecan ocak’ta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA