Süper heyecan ocak’ta

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Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa'da yarı final müsabakalarının,oynanacağını açıkladı. Bu yıl son kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek organizasyondaHangi eşleşmenin hangi tarihte oynanacağı kura çekimi sonucunda belirlenecek.