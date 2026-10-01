Süper heyecan ocak’ta

Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa'da yarı final müsabakalarının, 4 Ocak 2027 Pazartesi ve 5 Ocak 2027 Salı günü, final maçı ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü
oynanacağını açıkladı. Bu yıl son kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek organizasyonda 2025-26 sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti TÜMOSAN Konyaspor kozlarını paylaşırken, geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Süper Lig'i ikinci tamamlayan Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.
Hangi eşleşmenin hangi tarihte oynanacağı kura çekimi sonucunda belirlenecek. Mübasakaların oynanacağı statlar ise daha sonra ilan edilecek.
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Mete Efendioğlu - Editör