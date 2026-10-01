Tarihi dostluk maçı A Spor’da

Trabzonspor
, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada bugün sahasında İrlanda'nın Drogheda United takımı ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, kendisiyle aynı renkleri taşıyan, ambleminde Ay-Yıldız bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847'de İrlanda halkına "Büyük Kıtlık" döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin temsilcisi olan kardeş takımı Drogheda United'ı Papara Park'ta ağırlayacak. 19.00'da başlayacak mücadeleyi A Spor
naklen ekrana getirecek. Trabzonspor ile Drogheda 2010 yılında kardeş kulüp olmuş, 21 Mart 2013 tarihinde Dublin'de iki takım arkasında oynanması planlanan karşılaşma ise aşırı yağış nedeniyle iptal edilmişti.
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Mete Efendioğlu - Editör