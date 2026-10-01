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Giriş Tarihi: 1.10.2026

Teknik ekibe ‘Kul’ desteği

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Teknik ekibe ‘Kul’ desteği
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Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis'in ekibine yeni bir isim katıldı. Portekiz Ligi şampiyonu Porto'da teknik direktör Francesco Farioli ile çalışan Osman Nuri Kul, Karadeniz ekibinde yeni görevine başlayacağını açıkladı. Trabzonspor'a katıldığını sosyal medya hesabından duyuran Kul, "Trabzonspor'da yeni bir yolculuk başlıyor. Memleketimin kulübü, beni yetiştiren şehrin renkleri" ifadelerini kullandı. 33 yaşındaki Kul, teknik ekibin analiz çalışmalarına katkı sağlayacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Teknik ekibe ‘Kul’ desteği
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