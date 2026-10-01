Teknik ekibe ‘Kul’ desteği

Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis'in ekibine yeni bir isim katıldı. Portekiz Ligi şampiyonu Porto'da teknik direktör Francesco Farioli ile çalışan Osman Nuri Kul, Karadeniz ekibinde yeni görevine başlayacağını açıkladı. Trabzonspor'a katıldığını sosyal medya hesabından duyuran Kul, "Trabzonspor'da yeni bir yolculuk başlıyor. Memleketimin kulübü, beni yetiştiren şehrin renkleri"
ifadelerini kullandı. 33 yaşındaki Kul, teknik ekibin analiz çalışmalarına katkı sağlayacak.
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Mete Efendioğlu - Editör