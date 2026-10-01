Thomas Reis: "Genç oyuncularımız için önemli bir fırsattı"

Trabzonspor, sahasında oynadığı dostluk maçında İrlanda temsilcisi Drogheda United'a 1-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Bizim için çok önemli bir maç olduğunu söyleyebilirim. Birçok genç oyuncumuzu görme fırsatı bulduk. Uzun zamandır oynamayan arkadaşlarımız da süre aldı. Maçı kaybettik ancak bu oyuncularımıza süre vermek bizim için önemliydi" dedi.



"GENÇ OYUNCULARIMIZIN ÖNÜNDE UZUN BİR YOL VAR"

Takımla birlikte fazla çalışma fırsatı bulamadığını belirten Reis, genç oyuncuların gelişimine dikkat çekerek, "Birlikte sadece 1 maç geçirebildik. Trabzonspor'un genç oyuncularının geçmişte neler başardığını bilen biriyim. Bizim genç oyuncularımız da gayet iyi. Önlerinde uzun bir yol var. Onların bizimle birlikte olmasından mutluyuz" ifadelerini kullandı.



Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör