Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi’ndeki üçüncü rakibi Belçika!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında yarın deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak.

Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Hansen Grotta olacak.

Grubun diğer maçında Fransa ile İtalya, Paris'te TSİ 21.45'te karşılaşacak.

İLK 3 PUAN İÇİN SAHADA

A Ligi 1. Grup'ta ilk iki maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulurken, Belçika ve İtalya 3'er puana sahip. Ay-yıldızlı ekibin ise henüz puanı yok.

Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da ise İtalya'ya 4-1 kaybetti. Belçika ise ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa'ya 1-0 yenildi.

Milliler, gruptaki dördüncü maçında 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile mücadele edecek.

ORKUN KADRODAN ÇIKARILDI

Ay-yıldızlı ekipte, Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarıldı.

İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağında ağrısı artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

UĞURCAN KALEYE DÖNÜYOR

Milli takımda cezası sona eren Uğurcan Çakır, Belçika karşısında kaledeki yerini alabilecek.

Fransa ile oynanan grubun ilk maçında kırmızı kart gören Uğurcan, İtalya maçında forma giyememişti.

VAN BOMMEL YÖNETİMİNDE 3.MAÇ

Dünya Kupası'nın ardından Belçika'da teknik direktörlük görevine getirilen Mark van Bommel, takımının başında üçüncü maçına çıkacak.

Belçika, temmuz ayında Rudi Garcia'nın yerine göreve getirilen Van Bommel yönetiminde Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk iki maçta birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör