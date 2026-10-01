Turkuvaz Medya’nın yayıncısı olduğu Uluslar Ligi’nde geride kalan maçlarda öne çıkanlar

KRALLIKTA 4 ORTAK!

Uluslar Ligi'nde ikinci hafta geride kalırken gol krallığında 4 isim zirveyi paylaşıyor. Erling Haaland, Joel Pohjanpalo, Lamine Yamal ve Zeki Amdouni, attıkları üçer golle yarışın ön sıralarında yer aldı. Henüz 19 yaşındaki Yamal, İngiltere ve Hırvatistan ağlarını havalandırarak İspanya'nın hücumdaki en önemli kozlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Finlandiyalı Pohjanpalo ise San Marino karşısında yaptığı hat-trick ile zirveye ortak oldu.



111 YIL SONRA KARDEŞ KARDEŞ

İtalya'nın Türkiye'yi 4-1 mağlup ettiği Bursa gecesine Esposito kardeşler damga vurdu. Pio ve Sebastiano Esposito, A Milli Takım formasıyla ilk kez birlikte sahaya çıkarken, iki kardeş 1915'ten bu yana İtalya'nın ilk 11'inde birlikte başlayan ilk kardeşler oldu. Pio Esposito bu tarihi geceyi golle süsledi. Pio maçın ardından, "Sebastiano ile bu anı sonuna kadar yaşadık, çok eğlendik" ifadelerini kullandı.

İŞTE GOLCÜLER

Futbolcu................. Ülke.............Gol

Zeki Amdouni....... İsviçre..........3

Erling Haaland...... Norveç.........3

Joel Pohjanpalo.... Finlandiya...3

Lamine Yamal....... İspanya........3

Joao Felix............... Portekiz.......2

Anthony Gordon. . İngiltere......2

Harry Kane............ İngiltere......2

Viktor Gyökeres.... İsveç.............2

Nikola Krstovic...... Karadağ......2

Mexx Meerdink..... Hollanda.....2

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör