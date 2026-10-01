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Giriş Tarihi: 2.10.2026 02:03

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği organizasyonda 8 maç oynandı.

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AA
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları
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UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası, 8 maçla başladı. Organizasyonun üçüncü haftasında A, B ve D liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Ligi 4. Grup'ta oynanan karşılaşmada Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 yendi. A Ligi 2. Grup'ta ise Hollanda deplasmanda Yunanistan ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

- A Ligi

2. Grup:

Almanya-Sırbistan: 2-0

Yunanistan-Hollanda: 2-2

4. Grup:

Galler-Norveç: 2-1

Danimarka-Portekiz: 2-4

- B Ligi:

3. Grup:

İrlanda Cumhuriyeti-Avusturya: 2-2

İsrail-Kosova: 0-0

- D Ligi:

1. Grup:

Malta-Cebelitarık: 1-1

2. Grup:

Azerbaycan-Lihtenştayn: 0-0

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
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