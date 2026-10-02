A PARA CANLI İZLE! Bosna Hersek-İsveç maçı CANLI izle

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin mücadeleci ekiplerinden Bosna-Hersek, yeni sezonun üçüncü maçında İsveç'i Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda konuk ediyor.
B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele A Para'dan canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR- 1. DEVRE
BOSNA HERSEK: 0
İSVEÇ: 0
İLK 11'LER
Bosna Hersek: Hamzić; Kolašinac, Muharemović, Katić; Gigović, Bašić, Alajbegović, Bajraktarević, Memić; Demirović, Džeko.
İsveç: Johansson; Gudmundsson, Lindelöf, Starfelt, Skoglund; Nangis, Larsson, Karlström, Bernhardsson.