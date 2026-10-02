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Giriş Tarihi: 2.10.2026 21:22 Son Güncelleme: 2.10.2026 21:43

A PARA CANLI İZLE! Bosna Hersek-İsveç maçı CANLI izle

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun üçüncü hafta programında yer alan mücadelede Bosna-Hersek ve İsveç karşı karşıya geliyor. Karşılaşma A Para'dan canlı yayınlanıyor.

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A PARA CANLI İZLE! Bosna Hersek-İsveç maçı CANLI izle
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Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin mücadeleci ekiplerinden Bosna-Hersek, yeni sezonun üçüncü maçında İsveç'i Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda konuk ediyor.

B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele A Para'dan canlı yayınlanıyor.

APara CANLI YAYIN

CANLI SKOR- 1. DEVRE

BOSNA HERSEK: 0

İSVEÇ: 0

İLK 11'LER

Bosna Hersek: Hamzić; Kolašinac, Muharemović, Katić; Gigović, Bašić, Alajbegović, Bajraktarević, Memić; Demirović, Džeko.

İsveç: Johansson; Gudmundsson, Lindelöf, Starfelt, Skoglund; Nangis, Larsson, Karlström, Bernhardsson.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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A PARA CANLI İZLE! Bosna Hersek-İsveç maçı CANLI izle
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