A SPOR CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Fransa – İtalya maçı şifresiz izle!

UEFA Uluslar Ligi 1. Grup'ta lider Fransa, İtalya ile kozlarını paylaşıyor. İtalya, 3'te 3 yapan zorlu rakibini deplasmanda mağlup etmeyi amaçlarken Fransa birincilik koltuğunu korumak için mücadele ediyor.

Türkiye'nin Belçika mücadelesiyle eş zamanlı oynanacak olan maç A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Fransa: Maignan, Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert, Da Cunha, Koné, Cherki, Olise, Dembélé & Doué

İtalya: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Tonali, Fagioli, Frattesi; Kean, P. Esposito, S. Esposito

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör