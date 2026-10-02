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Giriş Tarihi: 2.10.2026 21:17 Son Güncelleme: 2.10.2026 21:25

A SPOR CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Fransa – İtalya maçı şifresiz izle!

Uluslar Ligi A Ligi 1. Grupta bugün milli maç coşkusunun yanı sıra Fransa İtalya maçı için de heyecan dorukta! Grupta 6 puanla liderliği göğüsleyen Fransa, bu akşam İtalya’yı konuk ediyor. Zorlu mücadele A Spor’dan canlı yayınlanacak.

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A SPOR CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Fransa – İtalya maçı şifresiz izle!
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UEFA Uluslar Ligi 1. Grup'ta lider Fransa, İtalya ile kozlarını paylaşıyor. İtalya, 3'te 3 yapan zorlu rakibini deplasmanda mağlup etmeyi amaçlarken Fransa birincilik koltuğunu korumak için mücadele ediyor.

Türkiye'nin Belçika mücadelesiyle eş zamanlı oynanacak olan maç A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Fransa: Maignan, Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert, Da Cunha, Koné, Cherki, Olise, Dembélé & Doué

İtalya: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Tonali, Fagioli, Frattesi; Kean, P. Esposito, S. Esposito

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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A SPOR CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Fransa – İtalya maçı şifresiz izle!
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