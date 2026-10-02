Almanya evinde 3 puana uzandı

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 3. hafta maçında Almanya evinde Sırbistan'ı 2-0 yendi ve ilk galibiyetini aldı. A Haber ekranlarından futbolseverlerle buluşan karşılaşma heyecan verici anlara sahne oldu. Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi 39. Dakikada Tom Bischof ve 61'de Florian Wirtz'in golleriyle gülen taraf oldu. Jürgen Klopp yönetiminde ilk galibiyetini alan Almanya, puanını 4'e çıkardı. Sırbistan ise henüz puan alamadı. A Spor'da yayınlanan diğer maçta Yunanistan ile Hollanda 2-2 berabere kaldı. A2'den sporseverlerle buluşan müsabakada ise Portekiz, Danimarka'yı 4-2 yendi.



DİĞER SONUÇLAR

A LİGİ GRUP 4: Galler-Norveç: 2- 1, B LİGİ GRUP 3: İrlanda-Avusturya: 2-2, İsrail-Kosova: 0-0, D LİGİ GRUP 1: Malta-Cebelitarık: 1-1, GRUP 2: Azerbaycan- Lihtenştayn: 0-0.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör