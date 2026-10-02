ATV canlı yayın izle | Uluslar Ligi’nde Belçika – Türkiye maçı! A Milli Futbol Takımı maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

Belçika, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 3. haftasında Türkiye'yi konuk edecek. Kritik karşılaşma Maurice Dufranse Stadyumu'nda oynanacak.
Zorlu mücadelede Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Rohit Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek.
Kritik maçta VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da ise Marius Lien görev alacak.
Belçika ile Türkiye arasındaki heyecan dolu müsabaka saat 21.45'te başlayacak.
A Milli Futbol Takımı'nın Belçika deplasmanındaki mücadelesi ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Kritik maçın canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Lavia, Tielemans, De Bruyne, Lukebakio, Godts, De Ketelaere.
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Yunus Akgün, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz.