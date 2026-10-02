Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ATV canlı yayın izle | Uluslar Ligi’nde Belçika – Türkiye maçı! A Milli Futbol Takımı maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
Giriş Tarihi: 2.10.2026 19:09

ATV canlı yayın izle | Uluslar Ligi’nde Belçika – Türkiye maçı! A Milli Futbol Takımı maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’un 3. haftasında Belçika ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Dev müsabaka ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Belçika – Türkiye maçının canlı anlatımını ve canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.

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ATV canlı yayın izle | Uluslar Ligi’nde Belçika – Türkiye maçı! A Milli Futbol Takımı maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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Belçika, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 3. haftasında Türkiye'yi konuk edecek. Kritik karşılaşma Maurice Dufranse Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu mücadelede Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Rohit Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek.

Kritik maçta VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da ise Marius Lien görev alacak.

Belçika ile Türkiye arasındaki heyecan dolu müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika deplasmanındaki mücadelesi ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Kritik maçın canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Lavia, Tielemans, De Bruyne, Lukebakio, Godts, De Ketelaere.

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Yunus Akgün, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #TÜRKİYE #BELÇİKA #ATV

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ATV canlı yayın izle | Uluslar Ligi’nde Belçika – Türkiye maçı! A Milli Futbol Takımı maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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