Ben aynı Montella’yım beyazlarım arttı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Belçika maçı öncesi basın toplantısında eleştirilen oyuncuların takımı bu seviyelere çıkardığını söyledi. İtalyan çalıştırıcı, "Tüm enerjimi her zaman işime verdiğim için eleştirileri her türlü kabul ediyorum. Çünkü çok çalışkanım. Beni üzen taraf, futbolcularımıza yapılan eleştiriler. Farkında olmamız, bilinçli olmamız gerek. O seviyeye bizi onlar taşıdı. Avrupa Şampiyonası'nda onlar iyi performans gösterdi, Dünya Kupası'na onlar götürdü. Bir eleştiri yapılacaksa bana yapılabilir, ben kaldırırım. Hakan Çalhanoğlu, Kenan ve Orkun'un eksikliğini hissediyoruz. A Ligi'ne alışkın değiliz. A Ligi'ne gelen takımlar arasında burada kalma başarısı gösteren takım sayısı çok az. Genellikle her sene 4 takımdan 3'ü düşüyor. Ama biz kazanmak istiyoruz. Bu maçlara baktığınızda zorluk seviyesi Dünya Kupası yarı finali derecesi gibi. Aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var: Galibiyetin bin tane babası vardır, mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim'' dedi. Ayrıca 52 yaşındaki çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Ben aynı Montella'yım, sadece biraz daha beyazlarım arttı. Can Uzun konusunda da çok eleştiri almıştım. Son iki maçtır oynadı ve son maçını hatalı geçirdi futbol anlamında. Öyle eleştiriler oldu ki sanki artık hiç daha oynamaması gerekiyormuş gibi lanse edildi.''

MONTELLA 38. MAÇINDA

VINCENZO Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında 38 maça çıktı. İtalyan hoca 21 kez kazanırken 12 mağlubiyet yaşadı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör