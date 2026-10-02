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Giriş Tarihi: 2.10.2026 09:19

Beşiktaş'ın ocak ayındaki ilk transferi netleşti! Gelmeye sıcak bakıyor...

Beşiktaş yönetimi, devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı. Kara Kartal, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun çok istediği yıldız isim için harekete geçti.

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Beşiktaş’ın ocak ayındaki ilk transferi netleşti! Gelmeye sıcak bakıyor...
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Beşiktaş, teknik direktör İtaliano'ya söz verdiği orta saha transferini ocak ayında bitirmek için düğmeye bastı.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Yönetim, yaz döneminde çok uğraşmasına rağmen alamadığı Newcastle United'lı Joe Willock için yeniden girişimlerine başladı. İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun da siyah-beyazlı kulübe gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

GERİ ADIM ATILMIŞTI

Kartal daha önce bu transfer için futbolcuyu ikna etmiş ancak Newcastle United 25 milyon Euro bonservis bedeli isteyince yönetim geri adım atmak zorunda kalmıştı. İngiliz ekibinin yeni sözleşme talebini kabul etmeyen tecrübeli futbolcunun, kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği belirtildi. Bu sezon 7 maçta forma giyen Willock 3 gol kaydetti.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#NEWCASTLE UNİTED #VİNCENZO ITALİANO #TÜRKİYE

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Beşiktaş'ın ocak ayındaki ilk transferi netleşti! Gelmeye sıcak bakıyor...
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