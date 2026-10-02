Beşiktaş’ın ocak ayındaki ilk transferi netleşti! Gelmeye sıcak bakıyor...

Beşiktaş, teknik direktör İtaliano'ya söz verdiği orta saha transferini ocak ayında bitirmek için düğmeye bastı.
GELMEYE SICAK BAKIYOR
Yönetim, yaz döneminde çok uğraşmasına rağmen alamadığı Newcastle United'lı Joe Willock için yeniden girişimlerine başladı. İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun da siyah-beyazlı kulübe gelmeye sıcak baktığı bildirildi.
GERİ ADIM ATILMIŞTI
Kartal daha önce bu transfer için futbolcuyu ikna etmiş ancak Newcastle United 25 milyon Euro bonservis bedeli isteyince yönetim geri adım atmak zorunda kalmıştı. İngiliz ekibinin yeni sözleşme talebini kabul etmeyen tecrübeli futbolcunun, kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği belirtildi. Bu sezon 7 maçta forma giyen Willock 3 gol kaydetti.