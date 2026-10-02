Beşiktaş’ın ocak ayındaki ilk transferi netleşti! Gelmeye sıcak bakıyor...

GERİ ADIM ATILMIŞTI

Kartal daha önce bu transfer için futbolcuyu ikna etmiş ancak Newcastle United 25 milyon Euro bonservis bedeli isteyince yönetim geri adım atmak zorunda kalmıştı. İngiliz ekibinin yeni sözleşme talebini kabul etmeyen tecrübeli futbolcunun, kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği belirtildi. Bu sezon 7 maçta forma giyen Willock 3 gol kaydetti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör