Bu ses kaydı olay yaratır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde dikkat çekici bir ses kaydına ulaşıldı. Kayıtta Gündoğdu'nun FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy'a, "Sana son şans veriyorum", "MHK hakkında bir yerde bir daha konuşma, bu sefer tavrım farklı olur" ve "Hakemliğinden olacaksın" dediği duyuluyor.
Gündoğdu'nun ayrıca "Devlet takip ediyor"
sözleriyle bazı hakem ve dernek çevrelerinin takip edildiğini ileri sürmesi dosyanın dikkat çeken unsurları arasında yer aldı. Gündoğdu, bazı kişilerin kendisi hakkında yazışmalar yaptığını ileri sürerken bunların devlet tarafından takip edildiğini öne sürüyor ve oldukça ağır ifadeler kullanıyor. Gündoğdu, "MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma. Bu sefer tavrım farklı olur." diyor ve bunun "son uyarısı" olduğunu belirtiyor. Devamında ise "Vazgeçmezsen dua et gideyim. Onlara da söyle onlar da dua etsin gideyim. Anca öyle kurtulursunuz." ifadelerini kullanıyor. Gündoğdu, MHK Başkanlığını bir "devlet görevi" olarak nitelendirirken kendisinin kaybedecek bir şeyi olmadığını savunuyor.
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Mete Efendioğlu - Editör