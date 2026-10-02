Bu ses kaydı olay yaratır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde dikkat çekici bir ses kaydına ulaşıldı. KayıttaGündoğdu'nun ayrıcasözleriyle bazı hakem ve dernek çevrelerinin takip edildiğini ileri sürmesi dosyanın dikkat çeken unsurları arasında yer aldı. Gündoğdu, bazı kişilerin kendisi hakkında yazışmalar yaptığını ileri sürerken bunların devlet tarafından takip edildiğini öne sürüyor ve oldukça ağır ifadeler kullanıyor. Gündoğdu, "MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma. Bu sefer tavrım farklı olur." diyor ve bunun "son uyarısı" olduğunu belirtiyor. Devamında ise

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