Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel maçlarla sona erdi.

HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK

Sarı-lacivertli ekip, yarın Turan Tovuz PFK ile oynayacağı hazırlık maçı için Azerbaycan'a hareket edecek. Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör