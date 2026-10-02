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Giriş Tarihi: 2.10.2026 14:25 Son Güncelleme: 2.10.2026 15:07

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7’nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

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DHA
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü!
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Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel maçlarla sona erdi.

HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK

Sarı-lacivertli ekip, yarın Turan Tovuz PFK ile oynayacağı hazırlık maçı için Azerbaycan'a hareket edecek. Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ÇAYKUR RİZESPOR #FENERBAHÇE #SÜPER LİG #FENERBAHÇE CAN BARTU TESİSLERİ #İSMAİL KARTAL
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü!
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