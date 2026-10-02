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Giriş Tarihi: 2.10.2026 13:49 Son Güncelleme: 2.10.2026 13:50

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mesaisi sürdü!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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İHA
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mesaisi sürdü!
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Fenerbahçe, milli aranın ardından Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor ile maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yarın (3 Ekim cumartesi) Azerbaycan ekibi Turan Tovuz PFK ile oynayacağı hazırlık maçı için Azerbaycan'a hareket edecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mesaisi sürdü!
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