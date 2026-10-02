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Giriş Tarihi: 2.10.2026 08:59

Fenerbahçe'de Ederson duvar oldu!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’deki ilk 5 maçında %61’lik kurtarış yüzdesiyle oynayan Fenerbahçe'nin Brezilyalı eldiveni Ederson, bu sezon bu oranı %80’e çıkardı.

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Fenerbahçe’de Ederson duvar oldu!
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Geçen sezon Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarındaki davranışları nedeniyle taraftarların hışmına uğrayan Ederson, genel olarak da performansından dolayı ağır bir şekilde eleştirilmişti.

Yaz transfer döneminde takımdan ayrılacakken başkan Aziz Yıldırım'ın devreye girmesiyle birlikte bu kararından vazgeçen Brezilyalı eldiven, aldığı destek sayesinde performansını da yükseltti.

YENİDEN GÜVEN SAĞLADI

2025-26 sezonundaki ilk 5 lig maçında %61'lik kurtarış oranı yakalayan 33 yaşındaki kaleci, bu sezon ligde ki ilk 5 maçta %80'e ulaştı. Kalesine gelen 20 isabetli şutun, 16'sını çıkaran Brezilyalı eldiven, gösterdiği performansla da taraftarların güvenini yeniden kazandı.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Geçen sezon Manchester City'den 11 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ederson'un Fenerbahçe'yle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fotomaç)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #AZİZ YILDIRIM #FENERBAHÇE #MANCHESTER CİTY #EDERSON
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Fenerbahçe'de Ederson duvar oldu!
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