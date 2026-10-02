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Giriş Tarihi: 2.10.2026 10:40

Göztepe hazırlık maçında Vanspor'la yenişemedi!

Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Göztepe, 1'inci Lig temsilcisi Vanspor'la oynadığı özel maçta sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

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DHA
Göztepe hazırlık maçında Vanspor’la yenişemedi!
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Süper Lig ekibi Göztepe ile 1.Lig temsilcisi Vanspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Göztepe, Nevzat Tan, Taha, Sonko Sundberg, Ege, Gökdeniz, Bekir, Miroshi, Efkan, Antunes, Janderson, Armstrong ilk 11 ile çıktı. Göztepe, maçın ilk yarısını sakatlığını atlatan Gökdeniz Bayrakdar'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda teknik direktör Stanimir Stoilov, ilk 11'in büyük bölümünü değiştirdi. Vanspor ikinci devrede Tenton Yenne'nin golüyle eşitliği sağladı.

SUNDBERG İYİLEŞTİ

Stoilov, müsabakada Gökdeniz'i 5'li orta sahanın solunda, Bekir Turaç'ı ise sağında oynattı. 8 Ağustos tarihinden bu yana sakatlığı bulunan ve ligdeki 6 maçı da kaçıran Gambiyalı stoper Sonko Sundberg de tedavisini tamamladı ve Vanspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Yine sakatlığından dolayı son 2 maçı kaçıran Tanzanyalı orta saha Novatus Miroshi de kadroda yer aldı.

Tedavisi süren Brezilyalı stoper Allan Godoi'nin ise henüz iyileşmediği ve bir süre daha takımdan ayrı kalacağı ifade edildi.

LİGDE RAKİP EYÜPSPOR

Göztepe milli aranın ardından 7'nci hafta maçında deplasmanda Eyüpspor'la oynayacak. Maçlarını Akhisar'da oynayan ve İzmir'de idman yapan Vanspor ise evinde Bandırmaspor'u konuk edecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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