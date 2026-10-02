Konya, Filistin halkının umudunu canlı tuttu

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"Evimiz, eviniz" sloganıyla Konyaspor'un, Filistin Milli Takımı ile oynadığı maç geniş yankı uyandırırken Filistin Gençlik Konseyi Başkanı Cibril er-Rucup'tan organizasyona övgü geldi. Rucup, dostluk maçı sırasında stadyumda sergilenen dayanışmanın Filistin halkının sarsılmaz duruşunu ortaya koymak için yürütülen çabaların bir meyvesi olduğunu söyledi. Müsabakanın öncelikli amacının Filistin Milli Takımı'nın sportif becerilerini geliştirmek olduğunu belirten Rucup, asıl ve en önemli mesajın ise "Filistinlilerdeki umudu canlı tutmak" olduğunu vurguladı. Nihai hedeflerinin ise Filistin Milli Takımı'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te maç yapabilmesi olduğunun altını çizdi.