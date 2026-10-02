Mert Güzenge: "Ferhat Gündoğdu, hakemlik camiasını yerle bir etti"

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında geçtiğimiz sene eylül ayında şikayetçi olan hakemlerin başında gelen Mert Güzenge, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Erdoğan, Burak Şeker, Bahattin Şimşek, Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan ile birlikte 2025 yılının eylül ayında ilk suç duyurusunu yaptıklarını vurguladı.

"HAKEMLİK CAMİASINI YERLE BİR ETTİ"

Güzenge, "Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı sıfatıyla 8 Mart 2022 tarihinden beri ülke gündemini işgal edip, bütün hakemlik camiasını yerle bir etti. Ben ve arkadaşlarım hatta Türk hakemliği bu şahıs yüzünden çok bedeller ödedi. Görüyorum ki adalet yerini buluyor" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör