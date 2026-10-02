Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mert Güzenge: 'Ferhat Gündoğdu, hakemlik camiasını yerle bir etti'
Giriş Tarihi: 2.10.2026 14:23

Mert Güzenge: "Ferhat Gündoğdu, hakemlik camiasını yerle bir etti"

Geçtiğimiz yıl eylül ayında kendisinin de aralarında bulunduğu 6 hakemle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında şikayetçi olan Mert Güzenge, "Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı sıfatıyla 8 Mart 2022 tarihinden beri ülke gündemini işgal edip, bütün hakemlik camiasını yerle bir etti. Ben ve arkadaşlarım, hatta Türk hakemliği bu şahıs yüzünden çok bedeller ödedi" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Mert Güzenge: Ferhat Gündoğdu, hakemlik camiasını yerle bir etti
  • ABONE OL

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında geçtiğimiz sene eylül ayında şikayetçi olan hakemlerin başında gelen Mert Güzenge, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Erdoğan, Burak Şeker, Bahattin Şimşek, Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan ile birlikte 2025 yılının eylül ayında ilk suç duyurusunu yaptıklarını vurguladı.

"HAKEMLİK CAMİASINI YERLE BİR ETTİ"

Güzenge, "Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı sıfatıyla 8 Mart 2022 tarihinden beri ülke gündemini işgal edip, bütün hakemlik camiasını yerle bir etti. Ben ve arkadaşlarım hatta Türk hakemliği bu şahıs yüzünden çok bedeller ödedi. Görüyorum ki adalet yerini buluyor" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FERHAT GÜNDOĞDU #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Mert Güzenge: "Ferhat Gündoğdu, hakemlik camiasını yerle bir etti"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA