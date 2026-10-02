Şimdi yeniden ayağa kalkma zamanı

TÜM TÜRKİYE TEK YÜREK, BİZİM ÇOCUKLAR'IN GALİBİYETİNE ODAKLANDI

Tarihimizde ilk kez mücadele ettiğimiz Uluslar Ligi A kategorisinde bugün rakibimiz Belçika... İlk maçta Kocaeli'de Fransa'ya kök söktüren ancak 1-0 yenilen Ay-Yıldızlılar ikinci müsabakasında ise Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenilerek moral bozmuştu. Bu kez gruptaki rakibimiz Belçika! Tarihimizde 11 defa karşı karşıya geldiğimiz Belçika'yı 3 defa yendik, 3 kez kaybettik 5 maç ise beraberlikle tamamlandı. İki ülke milli takımları son sınavlarını, 15 yıl önce Brüksel'de oynadı. 3 Haziran 2011'de Kral Baudouin Stadı'nda oynanan 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçı, 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bugün TSİ 21.45'te Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'ndaki karşılaşma, ATV'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Gün boyu A Spor'da özel röportajlar ve perde arkası detaylar, canlı bağlantılar takip edilebilecek.



'TROSSARD OYNAYACAK'

BELÇİKA Milli Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel basın toplantısında Lukaku ve Trossard'ın forma giyebileceğini açıkladı. Bommel şu ifadeleri kullandı: "Leandro Trossard aramıza katıldı, maça hazır ve oynayacak. Romelu Lukaku oynamayacak diye bir kaide yok. Lukaku ile konuşmak için yakın bir zamanda İstanbul'a gittim. Durum analizi yaptık. Lukaku'nun oynayıp oynamaması sizin için daha büyük bir konu olabilir ama milli takımımız içinde bir sorun oluşturmuyor. Romelu tarzında çok fazla oyuncumuz yok.''

UMUDUMUZ ARDA GÜLER

Türkiye İtalya maçında en fazla topla buluşan (100), isabetli pas veren (62), şut çeken (4), çalım atan (4) ve faule maruz kalan (5) oyuncu Arda Güler'di.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör