TFF’den Belçika maçı öncesi yalanlama geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Belçika maçı öncesi ülkeye girişte yaşananlarla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.



TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:



UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile oynayacağı karşılaşma için Türk Hava Yolları'na ait charter uçakla Liège Havalimanı'na ulaşan A Millî Futbol Takımımız ve Türkiye Futbol Federasyonu kafilesinin, havalimanındaki pasaport kontrol süreciyle ilgili olarak basında yer alan gerçeğe aykırı haberler nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur.

A Millî Futbol Takımımızın futbolcuları ve teknik heyeti, havalimanındaki rutin pasaport kontrol işlemlerinin ardından kısa süre içerisinde havalimanından çıkış yapmıştır. Bu süreçte, güvenlik amacıyla kendilerine havalimanı güvenlik görevlileri tarafından refakat edilmesi nedeniyle öncelikle A Millî Takımımızın futbolcuları ve teknik heyetinin geçişi sağlanmıştır.

Belçika Türkiye Büyükelçimizin de eşlik ettiği kafilemiz, herhangi bir sorun veya arama işlemi yaşanmadan havalimanından çıkış yapmıştır. Kargo ve lojistik ağırlıklı olarak hizmet veren Liège Havalimanı'nda kafile üyelerimiz de hızlı ve güvenli bir şekilde geçiş sağlamıştır. Kafilemizin geçişi esnasında bazı basın organlarında bu rutin süreç farklı bir şekilde yansıtılmıştır. Söz konusu uygulama, A Millî Takımımızın güvenliğinin sağlanması ve kafilemize havalimanı içerisinde gerekli refakatin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılmıştır.

A Millî Takımımızın Belçika'ya girişinde kafilemizi karşılayan ve süreç boyunca eşlik eden başta Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliğimiz olmak üzere tüm Belçikalı yetkililere gösterdikleri ilgi, iş birliği ve destek için teşekkür ederiz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör