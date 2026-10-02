Turkuvaz’da dev heyecan

Uluslar Ligi'nin heyecanı, Turkuvaz Medya ekranlarında devam ediyor. Ay-Yıldızlılar'ın A kategorisine yükseldiği turnuvadaki ilk iki maçta Türkiye, ATV'ye kilitlenmişti. Fransa ile oynanan müsabakanın ardından İtalya karşısında da beklenen skoru alamayan Bizim Çocuklar, bugün Liege'deki maçta ilk 3 puanını istiyor. ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek mücadelenin öncesinde ve sonrasında ise A Spor'da gün boyu heyecan yaşanacak. Özel konukların yorumlarına canlı bağlantılar, muhabirlerden son dakika haberleri eklenecek. Maçın ardından ise özel röportajlar olacak. Tarihi maç 21.45'te...

FUTBOL ŞÖLENİ SON SÜRAT

A GRUBU'NDAKI rakiplerimiz Fransa ile İtalya arasındaki dev karşılaşma bugün 21.45'te A Spor ekranlarında olacak. Bir başka heyecan ise Uluslar B Ligi'nde Bosna Hersekİsveç müsabakasında yaşanacak. 21.45'te başlayacak maç, A Para'dan yayınlanacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör