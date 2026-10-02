Vincenzo Montella: Ruhumuzu yansıtacağımız bir maç olacak!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 3. haftasında Belçika deplasmanında sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İtalya maçı hakkında konuşan Vincenzo Montella, "İlk yarısı kötü olan bir maçtı İtalya maçı. Futbolcularımızla gerekli çalışmaları yaptık" dedi.

Belçika müsabakasına dair Vincenzo Montella, "Bu maçın ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Karakterimizi, ruhumuzu yansıtacağımız bir maç olacak sözlerini dile getirdi.

İlk 11 tercihine dair soruya Vincenzo Montella, "Ufak bir değişiklik yaptık. Programımımı doğrultusunda 3. maçtayız. Değişik yapmak mecburiyetindesiniz. Bartuğ kendi bildiği gibi oynamalı, rahat oynamalı. Kendi görevini bildiği gibi yaparsa sıkıntı olmayacak. Bartuğ'a tamamıyla güveniyoruz" cevabını verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör