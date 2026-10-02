Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vincenzo Montella: Ruhumuzu yansıtacağımız bir maç olacak!
Giriş Tarihi: 2.10.2026 21:17

Vincenzo Montella: Ruhumuzu yansıtacağımız bir maç olacak!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Belçika maçı öncesi konuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Vincenzo Montella: Ruhumuzu yansıtacağımız bir maç olacak!
  • ABONE OL

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 3. haftasında Belçika deplasmanında sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İtalya maçı hakkında konuşan Vincenzo Montella, "İlk yarısı kötü olan bir maçtı İtalya maçı. Futbolcularımızla gerekli çalışmaları yaptık" dedi.

Belçika müsabakasına dair Vincenzo Montella, "Bu maçın ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Karakterimizi, ruhumuzu yansıtacağımız bir maç olacak sözlerini dile getirdi.

İlk 11 tercihine dair soruya Vincenzo Montella, "Ufak bir değişiklik yaptık. Programımımı doğrultusunda 3. maçtayız. Değişik yapmak mecburiyetindesiniz. Bartuğ kendi bildiği gibi oynamalı, rahat oynamalı. Kendi görevini bildiği gibi yaparsa sıkıntı olmayacak. Bartuğ'a tamamıyla güveniyoruz" cevabını verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #VİNCENZO MONTELLA #BELÇİKA #İTALYA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Vincenzo Montella: Ruhumuzu yansıtacağımız bir maç olacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA