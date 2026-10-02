Yasin Kol gözaltında

Dün akşam Trabzonspor-Drogheda United hazırlık maçını yöneten Süper Lig hakemi Yasin Kol, karşılaşma sonrası Trabzon'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçirilen dijital eşyaların incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi sonucu, Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Hakemlerin, "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

4 MAÇ YÖNETTİ

Yasin Kol bu sezon Süper Lig'de 4 maç yönetti. Gaziantep-Alanya: 1-1, Samsunspor-Fenerbahçe: 1-1, Erzurum-Konyaspor: 1-0 ve Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 1-2 karşılaşmalarında düdük çaldı. 18 sarı kart çıkartırken kırmızıya başvurmadı

SORUŞTURMADA İFADE VEREN İSİMLER NETLEŞTİ

HÜSEYİN Göçek, Mete Kalkavan, Zorbay Küçük, Ümit Öztürk, M.İlker Coşkun, Koray Gençerler, Süleyman Abay, Mert Güzenge, T.Kaan Numanoğlu, Bahattin Şimşek, Burak Pakkan, Zorbay Küçük, M.Kamil Abitoğlu, S.Barış Saka, Oğuzhan Uğurlu, Kerem Ersoy, A.Buğra Taşkınsoy, Erdem Onur Uçarcı, Lemi Çelik, Hikmet Öksüzoğlu, Murat Zirek, M.İlker Coşkun, Gamze Pakkan, Mehmet Dilaver Ay, Burak Taşkınsoy, Ümit Öztürk, Mehmet Türkmen, E.Eray Eyisoy, Direnç Tonusluoğlu, Abdullah Polat, Eren Acar, Alparslan Dedetaş, Alper Ulusoy, Taner Gizlenci, İbrahim Hakan Ceylan, Mustafa Sönmez, Mustafa Tosun, Ali Tuna, Burak Şeker, Burak Erdoğan, İsmail Şencan, Mesut Arık, Binnaz Tuna (Müşteki Ali Tuna'nın Eşi), Emre Altun, Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy.

SAVCILIKTAN ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA GELDİ!

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında TFF'ye 10 Aralık 2025'te gönderdiği yazı olduğu kaydedildi. Başsavcılık, şüpheli olması muhtemel isimlerin adli işlemlerden önce açıklanmasının delillerin değiştirilmesi veya yok edilmesine ve şüphelilerin kaçmasına yol açabileceği uyarısında bulunarak TFF'den koordinasyon istediği bildirildi. Yazıda ayrıca soruşturma evresinin gizliliği ve masumiyet karinesi hatırlatılarak, TFF'nin yürüttüğü idari soruşturma kapsamında isim bildirimi yapılacak şekilde açıklamalardan kaçınması istendi. Böyle bir açıklamanın zorunlu olması halinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile önceden koordinasyon kurulması gerektiği belirtildi. Ancak adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre; TFF, önceki gün 448 kişilik kulüp idarecilerini PFDK'ya sevk etmeden önce Başsavcılığı bilgilendirmedi. Federasyon önceki gün 448 yöneticinin bahis oynadıkları gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na gönderildiklerini açıklamıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör