Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İspanya - Çekya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
Giriş Tarihi: 3.10.2026 19:38 Son Güncelleme: 3.10.2026 19:50

A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İspanya - Çekya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup’un 3. maçında Çekya’yı konuk edecek. Karşılaşma A Haber’den şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İspanya - Çekya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 3. maçında İspanya ile Çekya kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu müsabakada Yunan hakem Vasilis Fotias düdük çalacak. Vasilis Fotias'ın yardımcılıklarını Andreas Meintanas ile Michalis Papadakis üstlenecek.

VAR'da Angelos Evangelou, AVAR'da ise Athanasios Tzilos görev alacak.

İspanya ile Çekya arasındaki karşılaşma A Haber'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Zorlu müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını ve canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Pubill, Le Normand, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Fabian Ruiz, Fermin Lopez, Yamal, Baena, Oyarzabal.

Çekya: Kovar, Chaloupek, Hranac, Krejci, Slama, Sadilek, Cerv, Bucha, Radosta, Lingr, Hlozek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #İSPANYA #ÇEKYA #A HABER

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A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İspanya - Çekya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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