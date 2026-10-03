A Milli Futbol Takımı’nda İtalya mesaisi başladı!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile deplasmanda karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına Belçika'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Standard Liege Kulübü'nün akademi tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Belçika-Türkiye maçına ilk 11'de başlayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise saha çalışması yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas, çeviklik ve son vuruş çalışmalarının ardından taktik oyunla sona erdi.