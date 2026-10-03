A Para Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Kuzey Makedonya - İskoçya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'un 3. maçında Kuzey Makedonya ile İskoçya karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Tose Proeski Arena'da oynanacak.
Kritik maçta Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. François Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlenecek.
Zorlu müsabakada VAR'da Bram Van Driessche, AVAR'da ise Mathieu Vernice görev alacak.
Kuzey Makedonya - İskoçya karşılaşması saat 21.45'te başlayacak.
Heyecan dolu müsabaka A Para'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Mücadelenin canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Stojchevski, Musliu, Mladenovski, Ilievski, Gashtarov, Atanasov, Elezi, Mitrovski, Eljif Elmas, Omeragikj.
İskoçya: Gunn, Patterson, Hickey, McKenna, Binks, Robertson, Gilmour, Ferguson, McGinn, Ure, McBurnie.