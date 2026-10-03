A Spor Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İsviçre - Slovenya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

İsviçre, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'un 3. maçında Slovenya'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma Thermoplan Arena'da oynanacak.
Zorlu müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Ivan Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek.
Mücadelede VAR'da Pol van Boekel, AVAR'da ise Michal Ocenas görev alacak.
İsviçre - Slovenya karşılaşması A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
İsviçre ile Slovenya arasındaki mücadele saat 21.45'te başlayacak.
Müsabakanın canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
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MUHTEMEL İLK 11'LER
İsviçre: Kobel, Rodriguez, Elvedi, Akanji, Athekame, Jashari, Freuler, Manzambi, Aebischer, Ndoye, Amdouni.
Slovenya: Oblak, Karnicnik, Brekalo, Bijol, Drkusic, Janza, Lovric, Cerin, Matko, Sturm, Vipotnik.