Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Spor Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İsviçre - Slovenya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
Giriş Tarihi: 3.10.2026 19:43

A Spor Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İsviçre - Slovenya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup’un 3. maçında İsviçre ile Slovenya karşı karşıya gelecek. Müsabaka A Spor’dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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A Spor Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İsviçre - Slovenya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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İsviçre, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'un 3. maçında Slovenya'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma Thermoplan Arena'da oynanacak.

Zorlu müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Ivan Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek.

Mücadelede VAR'da Pol van Boekel, AVAR'da ise Michal Ocenas görev alacak.

İsviçre - Slovenya karşılaşması A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

İsviçre ile Slovenya arasındaki mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Müsabakanın canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

İsviçre: Kobel, Rodriguez, Elvedi, Akanji, Athekame, Jashari, Freuler, Manzambi, Aebischer, Ndoye, Amdouni.

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Brekalo, Bijol, Drkusic, Janza, Lovric, Cerin, Matko, Sturm, Vipotnik.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #İSVİÇRE #SLOVENYA #A SPOR

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A Spor Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İsviçre - Slovenya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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