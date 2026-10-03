A Spor Canlı Yayın İzle | Uluslar Ligi’nde Hırvatistan - İngiltere maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 3. maçında İngiltere'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşma HNK Rijeka Stadyumu'nda oynanacak.
Kritik maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski düdük çalacak. Sven Jablonski'nin yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Robert Kempter üstlenecek.
VAR'da Christian Dingert, AVAR'da ise Johann Pfeifer görev alacak.
Hırvatistan ile İngiltere arasındaki müsabaka A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Müsabakanın canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Hırvatistan: Livakovic, Smolcic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic, Kovacic, Modric, Petar Sucic, Luka Sucic, Baturina, Matanovic.
İngiltere: Trafford, Alexander-Arnold, Chalobah, Guehi, Hall, Anderson, Lewis-Skelly, Rogers, Saka, Gordon, Kane.