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Giriş Tarihi: 3.10.2026 15:00

Acun Ilıcalı'nın, Fenerbahçe Kulübü üyeliğinden ihracı için disiplin süreci başladı

Eski Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden ihracına yönelik başvuru süreci başlatıldı.

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İHA
Acun Ilıcalı’nın, Fenerbahçe Kulübü üyeliğinden ihracı için disiplin süreci başladı
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Bazı Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyelerinin, geçtiğimiz günlerde kulüp disiplin kuruluna Acun Ilıcalı'nın üyelikten ihracına yönelik yaptığı başvuru üzerine süreç resmen başlatıldı.
Gelen başvuruları değerlendiren disiplin kurulu, Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili savunmasını talep etti. İlgili tüzük hükümleri doğrultusunda Ilıcalı'nın savunmasını sunmasının ardından kurul, değerlendirmesini tamamlayarak hazırlayacağı tavsiye kararını yönetim kuruluna iletecek. İhraç talebine ilişkin nihai kararı ise yönetim kurulu verecek.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Acun Ilıcalı'nın, Fenerbahçe Kulübü üyeliğinden ihracı için disiplin süreci başladı
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