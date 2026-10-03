Bakan Bak: İstanbul’da lisanslı sporcu sayısını 1,5 milyona çıkaracağız

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın ev sahipliğinde ilçede hayata geçirilen çeşitli spor yatırımları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene; Bakan Bak'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, siyasi partilerin ilçe başkanları ile çok sayıda sporcu ve vatandaş katıldı.

Programda Şehit Üsteğmen Rahim Çelik Spor Kompleksi ile 15 çok amaçlı spor sahasının ve kış spor okullarının açılışı yapıldı. Battalgazi ve Fatih spor komplekslerinin temelleri atılırken Sultanbeyli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın lansmanı da gerçekleştirildi.

BAK: BU TESİS SULTANBEYLİ'YE ÇOK YAKIŞACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sultanbeyli'ye bu güzellikler yakışıyor. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Güzel çalışıyor, biz de kendisine destek veriyoruz. Özellikle Sultanbeyli Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi, 1994'lü yıllardaki seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyken seçim çalışmaları kapsamında buraya defalarca geldik. Burada çok büyük destek gördük. Her zaman desteğini bizden esirgemeyen Sultanbeyli halkına çok teşekkür ediyoruz. Ben de o yıllarda genç bir spor adamı olarak buraları gezdim, gördüm ve takip ettim. Belediye başkanımız aday olduğunda kendisiyle karşılaştık. Kendisine, 'Başkanım, ne istiyorsun?' diye sordum. O da 'Seçimi kazanıp gelelim' dedi. Başkanımız seçimi kazandı ve geldi. Biz de Sultanbeyli'ye güzel bir spor kompleksi yapalım, büyük bir salon, yüzme havuzu, konferans salonu ve pek çok aktivite alanı bulunan bir tesis kazandıralım dedik. İnşallah temelini attığımız ve inşaatı devam eden bu kompleksi de tamamlayacağız. Başkanımızın da söylediği gibi, ocak ayının sonuna kadar çok daha kapsamlı ve güzel bir spor kompleksini Sultanbeyli'ye kazandırmış olacağız. Bu tesis Sultanbeyli'ye çok yakışacak" diye konuştu.

'15 ADET ÇOK AMAÇLI SPOR SAHASINI SULTANBEYLİ'YE KAZANDIRDIK'

Bakan Bak, "Milletvekilimiz Yahya Çebi'ye de teşekkür ediyoruz. Kendisi de buranın evladı. Bizimle her karşılaştığında destek oluyor. Sürekli yeni taleplerle geliyorlar. Bir de başkanımıza, "Mahallelerimize basketbol, voleybol ve futbol sahaları yapalım. Her mahalleye bu sahalardan kazandırmaya çalışalım." dedik. Öncelikle kendisinden yer bulmasını istedik. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz 15 adet çok amaçlı spor sahasını Sultanbeyli'ye kazandırdık. Hepsi hayırlı olsun. Gerçekten çok güzel bir hizmet oldu. Bu sahalar sayesinde çocuklarımız yürüme mesafesindeki tesislere ulaşabiliyor, aileleriyle birlikte spor yapabiliyor. Basketbol ve voleybol oynayabiliyorlar. Özellikle dijital bağımlılık ve diğer bağımlılıklardan uzak durmak için sporu etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Sporun birleştirici gücü çok önemli. Bu nedenle ailelerimizi çocuklarını spora teşvik etmeye davet ediyoruz. Sultanbeyli'ye belki dördüncü veya beşinci gelişim. Spor ödülleri törenine, iftar programlarına katıldık. Gençlerle ve sporcularla iftar yaptık, pek çok programa iştirak ettik. Sultanbeyli'nin bu enerjisi için gerçekten teşekkür ediyoruz. Burada güzel çalışmalar yapılıyor. Ben de bundan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

'AİLELERİMİZE ÇOCUKLARINI YAZ SPOR OKULLARINA GÖNDERMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUZ'

Bakan Bak, "Başkanımızın da ifade ettiği gibi, şehidimizin evladı kendisini ziyaret ederek babasının adının bir spor tesisine verilmesini talep etmiş. Başkanımız da bu talebi yerine getirerek mevcut spor tesisine şehidimizin adını vermiş. Biz de şehidimizi rahmetle anıyor, kendisine yürekten dua ediyoruz. İnşallah gençlerimiz vatanımıza ve milletimize hayırlı evlatlar olarak yetişecek. Şehidimizin adını yaşatmaya devam edeceğiz ve ailesine sahip çıkacağız. Şehidimizin ailesini de yürekten alkışlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnsanların ve ailelerinin onurlandırılması çok önemli. Bu vesileyle belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Spor, ortak bir değerimiz. Bu nedenle bu tür organizasyonlarda bir araya gelmek istiyoruz. Şehidimizin ailesine de uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz. Bugün ayrıca Battalgazi Spor Kompleksi'nin ve Fatih Spor Kompleksi'nin temellerini atacağız. Bunlar da Sultanbeyli için çok güzel yatırımlar olacak. Başkanımız, yaz spor okullarında yaklaşık 15 bin gencimize spor yaptırdı. Bu da son derece önemli bir hizmet. Ailelerimize çocuklarını yaz spor okullarına göndermelerini tavsiye ediyoruz. Çocuklarımız bu okullarda spor yaparken yeni beceriler kazanıyor ve okullarına dönüyorlar" dedi.

'SPOR YAPAN GENÇLERİMİZ KENDİLERİNİ DAHA İYİ HİSSEDİYOR'

Bakan Bak, "Okulların açılmasıyla birlikte Valimizle beraber yürüttüğümüz bir projemiz var. İstanbul'daki bütün okullarda sporcu sayısını ve okul spor kulüplerinin sayısını artırmaya devam ediyoruz. Sporcu sayımızı da artırmayı hedefliyoruz. Şu anda 840 binlerde olan lisanslı sporcu sayısını, Sayın Valimizin de ifade ettiği gibi, 1 milyon 500 bine çıkaracağız. Biz herkesin spor yapmasını istiyoruz. Gençlerimiz spor sayesinde özgüven kazanıyor, kendilerini ifade etmeyi ve paylaşmayı öğreniyor. Spor yapan çocukların kendilerini çok daha iyi ifade ettiklerini ailelerimizden ve velilerimizden sık sık duyuyoruz. Bir gün bir veli yanıma gelerek oğlunun yaşadığı değişimi anlattı. Oğlunun kilolu olduğunu, arkadaşlarının onunla alay ettiğini söyledi. Çocuğu, bir arkadaşının antrenmanına katılarak boksa başlamış. Boks yapmaya başladıktan sonra hem kilo vermiş hem de boyu uzamış. Zamanla sınıfın en yakışıklı öğrencilerinden biri hâline gelmiş. Daha önce kendisiyle alay eden arkadaşları bu kez onunla fotoğraf çektirmek için sıraya girmiş. Dolayısıyla spor, çocuklarımızın hem fiziksel gelişimine hem de özgüven kazanmasına katkı sağlıyor. Spor yapan gençlerimiz kendilerini daha iyi hissediyor, daha sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişiyor. Bu nedenle herkesi spora teşvik ediyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA BİNLERCE SPOR TESİSİ İNŞA EDİYORUZ'

Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız da geçmişte futbol oynamış, spora önem veren bir isim. Kendisi, spor tesislerinin yapılması konusunda bize talimat verdi. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce spor tesisi inşa ediyoruz. Stadyumlar, futbol sahaları, kapalı spor salonları ve yüzme havuzları yapıyoruz. Bugüne kadar 1000 yarı olimpik ve olimpik yüzme havuzu yaptık. 1750 havuzun inşaatı devam ediyor, 150'sinin ise yapımına başlanmak üzere. Böylesine büyük bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Gençlik kamplarıyla birlikte 12 milyon çocuğumuza ve gencimize hizmet verdik. Bütün bu yatırımları sizler için yapıyoruz. Çağımızın önemli sorunlarından biri de obezite. Bununla mücadele etmek için de herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Beslenme alışkanlıklarımızdan kaynaklanan kilo sorunlarının önüne geçmek için spor yapmamız gerekiyor. Bu nedenle herkesi spora teşvik ediyoruz" dedi.

GÜL: BÜTÜN EVLATLARIMIZ, YETENEKLERİNE GÖRE BİR SPOR DALIYLA İLGİLENMİŞ OLACAK

İstanbul Valisi Davut Gül de "Genellikle bir şehrin ihtiyaçları sıralanırken eğitim, sağlık ve güvenlik gibi konular daha ön planda tutuluyor. Ancak geldiğimiz noktada burada hanımefendileri ve gençleri daha fazla görüyoruz. Çocuklar başta olmak üzere yediden yetmişe herkesin spor yapması gerekiyor. Peki, nerede spor yapacağız? Düşünün ki Sultanbeyli'ye 100 bin kişilik bir stadyum yapalım. Bunun size ne faydası olacak? Hiçbir faydası olmayacak. Ancak her mahallede, yürüme mesafesinde küçük ölçekli tesisler olsa ve siz bu tesisleri 7 gün 24 saat kullanabilseniz, çocuklarınız da bu imkândan yararlansa en azından kötü alışkanlıklardan korunmuş olurlar. Ruhen ve bedenen güçlü, obeziteden uzak, özgüvenli nesiller yetişir. Sayın Bakanımız, her belediyenin ve her ilçenin spor ve gençlikle ilgili meselelerine birebir katkı sunuyor. Elimizde veriler var. Her okulumuzda okul spor kulübü kurdurduk. Son üç yılda talep edilen bütün spor malzemelerini temin ettik. Bunu, Sayın Bakanımızın bize sağladığı finansmanla gerçekleştirdik. Daha iyisi mümkün mü? Elbette. Daha iyisini hep birlikte yapacağız. İnşallah İstanbul'daki 840 bin olan lisanslı sporcu sayımızı, öğrencilerimizi kastediyorum, 1 milyon 500 bine çıkaracağız. Bütün evlatlarımız, yeteneklerine göre bir spor dalıyla ilgilenmiş olacak. Bunların arasından daha yetenekli olanlar ise bu işi amatör veya profesyonel olarak sürdürecek" ifadelerini kullandı.

TOMBAŞ: GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI SULTANBEYLİ'DEN YETİŞECEK

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ise "İstanbul'un en genç nüfusa sahip ilçelerinden biri olarak gençliğe ve spora yatırım yapmayı önemsiyoruz. Çünkü gençlerimizin sağlığına, özgüvenine ve geleceğine yapılabilecek en değerli yatırımın, spor yatırımları olduğuna inanıyoruz. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz Şehit Üsteğmen Rahim Çelik Spor Kompleksimizin ve 15 Çok Amaçlı Spor Sahamızın toplu açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Battalgazi Spor Kompleksi ve Fatih Spor Kompleksi projelerimizin temelini atmanın heyecanını paylaşıyoruz. Bugün hayata geçirdiğimiz projelerle hem Sultanbeyli'mizin spor altyapısını güçlendiriyor hem de gelecek nesillerimize yeni başarıların kapısını aralıyoruz. Çünkü geleceğin şampiyonları Sultanbeyli'den yetişecek. Buna yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör