Çok motiveyim, futbolu iyi bilirim

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Belçika maçının ardından yaptığı açıklamada, 3-0'lık mağlubiyetten dolayı futbolcuları suçlamanın yanlış olduğunu söyledi. Deneyimli hoca, "Sonuna kadar mücadele ettik. Eş değer bir karşılaşma oldu. Genel olarak dengeli bir maçtı. Gol atamadığınızda ya da son pası yapamadığınızda skor maalesef istediğiniz gibi olmuyor. A Ligi'nde oynamak ayrıcalıktır, ceza değil. Deneyim kazanıp kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

ELEŞTİRİLERE KULAK ASMIYORUM

Montella, eleştiriler ve istifa çağrılarının hatırlatılması üzerine de "Taraftarımız için üzgünüz. Futbolcularımız sahaya çıktığında yüreği ile mücadele ediyor. Ben de yüreğimle saha kenarında oluyorum. Milli Takımımız birliktelik içinde. Tabii ki, eksiklerimizi çok hissediyoruz. Hakan, Orkun ve Mert çok önemli oyuncular. Şu andaki eleştirilere kulak asmıyorum. Dünya Kupası'na, A Ligi'ne bu futbolcular gitti. Çok motiveyim. Her zamankinden fazla çalışmaya hazırım. Ben futbolu iyi bilirim ve sadece Milli Takım'ın geleceğine odaklıyım" ifadelerini kullandı.



BARIŞ SIFIR ÇEKTİ!

Uluslar Ligi'nde tek golümüzü kaydeden Barış Alper Yılmaz, Belçika karşısında ikinci yarıda yerini Yunus Akgün'e bıraktı. 45 dakikada tek şutu rakip tarafından engellenen oyuncu, yüzde 69 pas isabeti tuttururken buluştuğu 18 topun 5'ini kaybetti. Barış ayrıca dribbling, pas arası, başarılı hava topu kazanma değerlerinde sıfır çekti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör