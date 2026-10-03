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Giriş Tarihi: 3.10.2026

Dzeko’dan buruk veda

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Dzeko’dan buruk veda
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UEFA Uluslar B Ligi Grup 4'te oynanan maçta Bosna Hersek, sahasında İsveç ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takım Gyökeres ile öne geçerken, ev sahibi ekibin cevabı 80'de Alajbegovic'ten geldi. Bosna Hersek'te Edin Dzeko son kez milli formayı giydi. 40 yaşındaki futbolcunun ağlara giden vuruşu VAR uyarısıyla gol sayılmadı. Diğer sonuçlar şöyle; B Ligi: Macaristan-Gürcistan: 1-0, Ukrayna- Kuzey İrlanda: 0-3, Polonya-Romanya: 6-0, C Ligi: Letonya-Karadağ: 1-2, Kıbrıs Rum Kesimi-Ermenistan: 2-0, Kazakistan-Moldova: 1-2, Faroe Adaları-Slovakya: 1-1.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Dzeko’dan buruk veda
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