Fenerbahçe milli arada hata yapmadı! İkinci yarıda açıldı

Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz, özel maçta Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Müsabakaya Tofiq Behramov Stadyumu ev sahipliği yaptı.
Turan Tovuz ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Fenerbahçe, Turan Tovuz deplasmanında 2-0'lık skorla galip geldi.
Fenerbahçe'nin gollerini 60. dakikada N'Golo Kante ile 74. dakikada Çağrı Balta kaydetti.
Sarı-lacivertlilerde, Mason Greenwood 32. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Turan Tovuz - Fenerbahçe: 0-2
Goller: 60' N'Golo Kante, 74' Çağrı Balta
Kırmızı kart: 32' Mason Greenwood
İLK 11'LER
Turan Tovuz: Kenyaykin, Silva, Hackman, Miller, Hurtado, Serrano, Beusnard, Jankovic, Marandici, Balau, Wadji.
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Guendouzi, Brown, Levent Mercan, Kante, Efe Yılmaz, Asensio, Greenwood, Alaettin Ekici, Çağrı Balta.
İki takım 1994 yılında UEFA Kupası Ön Eleme Turu'nda eşleşmiş ve Fenerbahçe rakibini İstanbul'da 5-0, deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.