Futbol şöleni sürüyor

ULUSLAR Ligi'nin adresi Turkuvaz Medya'da futbol ziyafeti devam ediyor. A Ligi 3. Grup'ta zirve mücadelesi veren Hırvatistan, sahasında İngiltere'yi konuk edecek. 19.00'da başlayacak zorlu karşılaşma, A Spor'dan naklen yayınlanacak. Grubun diğer maçında İspanya ile Çekya'nın 21.45'te kozlarını paylaşacağı sınav A Haber'de olacak. B Ligi 1. Grup'ta oynadığı iki müsabakayı da kazanamayan Kuzey Makedonya'nın evinde İskoçya'yı 21.45'te ağırlayacağı maç, A Para'da futbolseverlerle buluşacak. Aynı grupta Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre ile Slovenya karşılaşacak. 21.45'teki müsabaka A Spor'dan ekranlara gelecek.

GÜNÜN PROGRAMI

19.00 Hırvatistan-İngiltere (A Spor)

21.45 İsviçre-Slovenya (A Spor)

21.45 K.Makedonya-İskoçya (A Para)

21.45 İspanya-Çekya (A Haber)

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör