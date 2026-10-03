Hocasından Lukaku’ya övgü dolu sözler

Belçika
Milli Takım Teknik Direktörü Mark Van Bommel, Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ancak kendilerinin iyi oynayarak galip geldiklerini söyledi. Kazandığı için mutlu olduğunu aktaran Hollandalı hoca, "Genel olarak çok memnunum ama her şey mükemmel değildi" dedi. Lukaku'yu da değerlendiren Van Bommel, "Lukaku, Fenerbahçe
'de oynuyor. Onun için bu maçta gol atmak oldukça iyi bir histir. Daha fit olunca oyunu da daha fit hale gelecektir.
Kendisi Fenerbahçe'ye gitmeden önce de konuştum, dakika olarak daha uzun süre alması gerektiğini söyledim. İlerleyen dönemde ilk 11'de de başlayabileceğini düşünüyorum. Lukaku ve Kevin de Bruyne milli takıma çok büyük bir zevkle devam ediyorlar. İkisi oyunda olduğunda tüm takımı daha iyi yönetiyorlar,
takıma olumlu etkileri oluyor" ifadelerini kullandı.
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Mete Efendioğlu - Editör