Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hocasından Lukaku’ya övgü dolu sözler
Giriş Tarihi: 3.10.2026

Hocasından Lukaku’ya övgü dolu sözler

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Hocasından Lukaku’ya övgü dolu sözler
  • ABONE OL
Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Mark Van Bommel, Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ancak kendilerinin iyi oynayarak galip geldiklerini söyledi. Kazandığı için mutlu olduğunu aktaran Hollandalı hoca, "Genel olarak çok memnunum ama her şey mükemmel değildi" dedi. Lukaku'yu da değerlendiren Van Bommel, "Lukaku, Fenerbahçe'de oynuyor. Onun için bu maçta gol atmak oldukça iyi bir histir. Daha fit olunca oyunu da daha fit hale gelecektir. Kendisi Fenerbahçe'ye gitmeden önce de konuştum, dakika olarak daha uzun süre alması gerektiğini söyledim. İlerleyen dönemde ilk 11'de de başlayabileceğini düşünüyorum. Lukaku ve Kevin de Bruyne milli takıma çok büyük bir zevkle devam ediyorlar. İkisi oyunda olduğunda tüm takımı daha iyi yönetiyorlar, takıma olumlu etkileri oluyor" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FENERBAHÇE
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hocasından Lukaku’ya övgü dolu sözler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA