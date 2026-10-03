İrlandalı taraftarlardan "Filistin bayraklı tenis toplarıyla" İsrail protestosu

İlk devrenin ilerleyen bölümlerinde ise Filistin bayrağıyla sahaya girmeye çalışan bir taraftar, güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.

Karşılaşma öncesinde de stat önünde toplanan taraftarlar, İsrail ile yapılacak maçların oynanmaması yönünde boykot çağrısında bulundu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör