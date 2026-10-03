İsrail’e tepki: Men edilsin

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İRLANDA Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde kendi sahasında oynaması gereken İsrail maçı UEFA kararı ile Sırbistan'a alınmıştı. İki ülke arasındaki ilk maç öncesinde İrlanda teknik heyeti ve oyuncular durumu protesto ederken Gazze'deki soykırıma karşı mücadele ettiklerini sık sık vurgulamıştı."İsrail futboldan yasaklansın", "İsrail'e boykot" pankartları ile stadyum çevresinde yürüyüş yapıldı ve Filistin'e destek verildi.