İsrail’e tepki: Men edilsin

İRLANDA Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde kendi sahasında oynaması gereken İsrail maçı UEFA kararı ile Sırbistan'a alınmıştı. İki ülke arasındaki ilk maç öncesinde İrlanda teknik heyeti ve oyuncular durumu protesto ederken Gazze'deki soykırıma karşı mücadele ettiklerini sık sık vurgulamıştı. İrlandalı taraftarlar, önceki gün oynanan Avusturya karşılaşması öncesinde de protestolarını sürdürdü.
"İsrail futboldan yasaklansın", "İsrail'e boykot" pankartları ile stadyum çevresinde yürüyüş yapıldı ve Filistin'e destek verildi.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör