Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İsrailli gazetecinin iddiası sonrası İrlanda'nın basın toplantısı yarıda kaldı!
Giriş Tarihi: 4.10.2026 00:41

İsrailli gazetecinin iddiası sonrası İrlanda'nın basın toplantısı yarıda kaldı!

UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail ile karşı karşıya gelecek olan İrlanda'da basın toplantısı, İsrailli bir gazetecinin iddiası sonrası yarıda kesildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
İsrailli gazetecinin iddiası sonrası İrlanda’nın basın toplantısı yarıda kaldı!
  • ABONE OL

İrlanda Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail ile oynayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısı, İsrailli gazetecinin iddiası nedeniyle yarıda kaldı.

İrlanda'nın talebi üzerine Sırbistan'da oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, İsrailli bir gazeteci İrlandalı oyuncuların ilk maçta rakiplerine "maymun" dediğini iddia etti.

Federasyon İletişim Sorumlusu Kieran Crowley, iddiaya "Bu tamamen gerçek dışı" yanıtını vererek basın toplantısının bittiğini açıkladı.

Toplantının ardından yalnızca İrlandalı gazetecilere yönelik ayrı bir odada bilgilendirme yapıldı. İsrailli bir yayın kuruluşu temsilcisinin bu bilgilendirmeye katılmak istemesi üzerine toplantı stadın başka bir bölümüne taşındı.

Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan ilk maçı 3-0 kazanan İrlandalı futbolcular, rakip takımın milli marşı okunurken protesto amacıyla yere baktı ve Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı taktı.

Karşılaşmanın son golünü atan Jack Moylan, gol sevincinde siyah kol bandını çıkarıp öptü ve havaya kaldırdı.

Maç öncesinde, marşların ardından geleneksel olarak gerçekleştirilen ve "fair play"i simgeleyen el sıkışma seremonisi yapılmadı.

İsrail'e karşı oynamayı reddeden İrlanda Milli Takımı'nın kalecisi Gavin Bazunu da maç kadrosunda yer almadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İRLANDA #İSRAİL #UEFA ULUSLAR LİGİ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrailli gazetecinin iddiası sonrası İrlanda'nın basın toplantısı yarıda kaldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA