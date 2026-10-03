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Giriş Tarihi: 3.10.2026 13:09 Son Güncelleme: 3.10.2026 13:42

İtalya - Türkiye maçına Polonyalı hakem

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. A Milli Futbol Takımımız'ın İtalya ile oynayacağı mücadelenin hakemi açıklandı. İşte detaylar...

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İtalya - Türkiye maçına Polonyalı hakem
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, 5 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te İtalya'nın Bologna şehrinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak. Maç ATV'den canlı yayınlanacak.

Bu müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını vatandaşları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Karol Arys olacak.

Mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk VAR, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Lukas Fhndrich ise AVAR olarak görev alacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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İtalya - Türkiye maçına Polonyalı hakem
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