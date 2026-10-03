İtalya - Türkiye maçına Polonyalı hakem

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, 5 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te İtalya'nın Bologna şehrinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak. Maç ATV'den canlı yayınlanacak.

Bu müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını vatandaşları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Karol Arys olacak.



Mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk VAR, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Lukas Fhndrich ise AVAR olarak görev alacak.

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