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Giriş Tarihi: 3.10.2026 17:36 Son Güncelleme: 3.10.2026 20:56

Maç Özeti İzle | İngiltere deplasmanda 7 golle kazandı! Hırvatistan evinde mağlup

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup’un 3. maçında Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya geldi. Kritik müsabaka A Spor’dan şifresiz olarak canlı yayınlandı. İngiltere, Hırvatistan deplasmanında 7-0 kazandı.

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Maç Özeti İzle | İngiltere deplasmanda 7 golle kazandı! Hırvatistan evinde mağlup
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Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 3. maçında İngiltere'yi konuk etti. Zorlu karşılaşma HNK Rijeka Stadyumu'nda oynandı.

Kritik maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski düdük çaldı. Sven Jablonski'nin yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Robert Kempter üstlendi.

VAR'da Christian Dingert, AVAR'da ise Johann Pfeifer görev aldı.

Hırvatistan ile İngiltere arasındaki müsabaka A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlandı.

İngiltere'nin gollerini 8 ve 53. dakikalarda Harry Kane, 21. dakikada Jude Bellingham, 39. dakikada Anthony Gordon, 45 ve 68. dakikalarda Bukayo Saka ile 87. dakikada Morgan Rogers kaydetti.

Bu sonucun ardından İngiltere puanını 6'ya yükseltti.

Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.

Hırvatistan - İngiltere: 0-7

Goller: 8' Harry Kane, 21' Jude Bellingham, 39' Anthony Gordon, 45' Bukayo Saka, 53' Harry Kane, 68' Bukayo Saka, 87' Morgan Rogers

İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Petar Sucic, Ivanovic, Baturina, Musa.

İngiltere: Pickford, Quansah, Konsa, Guehi, Hall, Anderson, Scott, Bellingham, Saka, Gordon, Kane.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL İZLE | Hırvatistan 0-1 İngiltere (Harry Kane)

GOL İZLE | Hırvatistan 0-2 İngiltere (Jude Bellingham)

GOL İZLE | Hırvatistan 0-3 İngiltere (Anthony Gordon)

GOL İZLE | Hırvatistan 0-4 İngiltere (Bukayo Saka)

GOL İZLE | Hırvatistan 0-5 İngiltere (Harry Kane)

GOL İZLE | Hırvatistan 0-6 İngiltere (Bukayo Saka)

GOL İZLE | Hırvatistan 0-7 İngiltere (Morgan Rogers)

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #HIRVATİSTAN #İNGİLTERE #A SPOR

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Maç Özeti İzle | İngiltere deplasmanda 7 golle kazandı! Hırvatistan evinde mağlup
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