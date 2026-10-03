Maç Özeti İzle | İngiltere deplasmanda 7 golle kazandı! Hırvatistan evinde mağlup

İngiltere'nin gollerini 8 ve 53. dakikalarda Harry Kane, 21. dakikada Jude Bellingham, 39. dakikada Anthony Gordon, 45 ve 68. dakikalarda Bukayo Saka ile 87. dakikada Morgan Rogers kaydetti.

Bu sonucun ardından İngiltere puanını 6'ya yükseltti.

Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.