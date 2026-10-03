Maç Özeti İzle | İskoçya, Kuzey Makedonya deplasmanında galip!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'un 3. maçında Kuzey Makedonya ile İskoçya karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele Tose Proeski Arena'da oynandı.
Kritik maçta Fransız hakem François Letexier düdük çaldı. François Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlendi.
Zorlu müsabakada VAR'da Bram Van Driessche, AVAR'da ise Mathieu Vernice görev aldı.
Heyecan dolu müsabaka A Para'dan şifresiz olarak canlı yayınlandı.
İskoçya, Kuzey Makedonya deplasmanında sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
İskoçya'nın gollerini 7. dakikada Kieron Bowie ile 70. dakikada penaltıdan John McGinn kaydetti.
İskoçya'da Scott McKenna, 83. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından İskoçya grupta puanını 4'e yükseltti.
Kuzey Makedonya ise UEFA Uluslar Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.
Kuzey Makedonya - İskoçya: 0-2
Goller: 7' Kieron Bowie, 70' John McGinn (P)
Kırmızı kart: 83' Scott McKenna
İLK 11'LER
Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Ilievski, Meljichi, Mladenovski, Musliu, Herera, Bardhi, Stankovski, Gashtarov, Eljif Elmas, Miovski.
İskoçya: Gun, Gannon-Doak, Welsh, McKenna, Binks, Robertson, Gilmour, Ferguson, McGinn, Bowie, McBurnie.
İŞTE MAÇIN ÖZET GÖRÜNTÜLERİ...
MAÇ ÖZETİ İZLE | Kuzey Makedonya 0-2 İskoçya