Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Maç Özeti İzle | İskoçya, Kuzey Makedonya deplasmanında galip!
Giriş Tarihi: 3.10.2026 19:46 Son Güncelleme: 4.10.2026 00:37

Maç Özeti İzle | İskoçya, Kuzey Makedonya deplasmanında galip!

Kuzey Makedonya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup’un 3. maçında İskoçya’yı konuk etti. Karşılaşma A Para’dan şifresiz olarak canlı yayınlandı. İskoçya, Kuzey Makedonya’yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Maç Özeti İzle | İskoçya, Kuzey Makedonya deplasmanında galip!
  • ABONE OL

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'un 3. maçında Kuzey Makedonya ile İskoçya karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele Tose Proeski Arena'da oynandı.

Kritik maçta Fransız hakem François Letexier düdük çaldı. François Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlendi.

Zorlu müsabakada VAR'da Bram Van Driessche, AVAR'da ise Mathieu Vernice görev aldı.

Heyecan dolu müsabaka A Para'dan şifresiz olarak canlı yayınlandı.

İskoçya, Kuzey Makedonya deplasmanında sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

İskoçya'nın gollerini 7. dakikada Kieron Bowie ile 70. dakikada penaltıdan John McGinn kaydetti.

İskoçya'da Scott McKenna, 83. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından İskoçya grupta puanını 4'e yükseltti.

Kuzey Makedonya ise UEFA Uluslar Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.

Kuzey Makedonya - İskoçya: 0-2

Goller: 7' Kieron Bowie, 70' John McGinn (P)

Kırmızı kart: 83' Scott McKenna

İLK 11'LER

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Ilievski, Meljichi, Mladenovski, Musliu, Herera, Bardhi, Stankovski, Gashtarov, Eljif Elmas, Miovski.

İskoçya: Gun, Gannon-Doak, Welsh, McKenna, Binks, Robertson, Gilmour, Ferguson, McGinn, Bowie, McBurnie.

İŞTE MAÇIN ÖZET GÖRÜNTÜLERİ...

MAÇ ÖZETİ İZLE | Kuzey Makedonya 0-2 İskoçya

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #KUZEY MAKEDONYA #A PARA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Maç Özeti İzle | İskoçya, Kuzey Makedonya deplasmanında galip!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA