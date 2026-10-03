Maç Özeti İzle | İspanya kayıpsız devam etti! Lamine Yamal, Çekya’ya da attı

İspanya, Çekya karşısında sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

İspanya'nın gollerini 6. dakikada Lamine Yamal, 35. dakikada Rodri ile 89. dakikada Mikel Merino kaydetti. Çekya'da fileleri 69. dakikada Jiri Slama havalandırdı.

Çekya'da Ladislav Krejci, 85. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından İspanya puanını 9'a yükseltti ve yoluna kayıpsız devam etti.

Çekya ise 0 puanda kaldı ve grup sonuncusu olmaya devam etti.