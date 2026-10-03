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Giriş Tarihi: 3.10.2026 19:38 Son Güncelleme: 3.10.2026 23:37

Maç Özeti İzle | İspanya kayıpsız devam etti! Lamine Yamal, Çekya’ya da attı

İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup’un 3. maçında Çekya’yı konuk etti. Karşılaşma A Haber’den şifresiz olarak yayınlandı. İspanya, Çekya engelini 3-1’lik skorla geçti.

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Maç Özeti İzle | İspanya kayıpsız devam etti! Lamine Yamal, Çekya’ya da attı
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 3. maçında İspanya ile Çekya kozlarını paylaştı. Kritik mücadele Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynandı.

Zorlu müsabakada Yunan hakem Vasilis Fotias düdük çaldı. Vasilis Fotias'ın yardımcılıklarını Andreas Meintanas ile Michalis Papadakis üstlendi.

VAR'da Angelos Evangelou, AVAR'da ise Athanasios Tzilos görev aldı.

İspanya ile Çekya arasındaki karşılaşma A Haber'den şifresiz olarak canlı yayınlandı.

İspanya, Çekya karşısında sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

İspanya'nın gollerini 6. dakikada Lamine Yamal, 35. dakikada Rodri ile 89. dakikada Mikel Merino kaydetti. Çekya'da fileleri 69. dakikada Jiri Slama havalandırdı.

Çekya'da Ladislav Krejci, 85. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından İspanya puanını 9'a yükseltti ve yoluna kayıpsız devam etti.

Çekya ise 0 puanda kaldı ve grup sonuncusu olmaya devam etti.

İspanya - Çekya: 3-1

Goller: 6' Lamine Yamal, 35' Rodri, 69' Jiri Slama, 89' Mikel Merino

Kırmızı kart: 85' Ladislav Krejci

İLK 11'LER

İspanya: Raya, Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran Garcia, Rodri, Pedri, Olmo, Yamal, Baena, Roberto Fernandez.

Çekya: Kinsky, Sacek, Chaloupek, Krejci, Slama, Macek, Kral, Ambros, Radosta, Lingr, Hlozek.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL İZLE | İspanya 1-0 Çekya (Lamine Yamal)

GOL İZLE | İspanya 2-0 Çekya (Rodri)

GOL İZLE | İspanya 2-1 Çekya (Jiri Slama)

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #İSPANYA #ÇEKYA #A HABER

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Maç Özeti İzle | İspanya kayıpsız devam etti! Lamine Yamal, Çekya’ya da attı
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