Maç Özeti İzle | İspanya kayıpsız devam etti! Lamine Yamal, Çekya’ya da attı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 3. maçında İspanya ile Çekya kozlarını paylaştı. Kritik mücadele Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynandı.
Zorlu müsabakada Yunan hakem Vasilis Fotias düdük çaldı. Vasilis Fotias'ın yardımcılıklarını Andreas Meintanas ile Michalis Papadakis üstlendi.
VAR'da Angelos Evangelou, AVAR'da ise Athanasios Tzilos görev aldı.
İspanya ile Çekya arasındaki karşılaşma A Haber'den şifresiz olarak canlı yayınlandı.
İspanya, Çekya karşısında sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
İspanya'nın gollerini 6. dakikada Lamine Yamal, 35. dakikada Rodri ile 89. dakikada Mikel Merino kaydetti. Çekya'da fileleri 69. dakikada Jiri Slama havalandırdı.
Çekya'da Ladislav Krejci, 85. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından İspanya puanını 9'a yükseltti ve yoluna kayıpsız devam etti.
Çekya ise 0 puanda kaldı ve grup sonuncusu olmaya devam etti.
İspanya - Çekya: 3-1
Goller: 6' Lamine Yamal, 35' Rodri, 69' Jiri Slama, 89' Mikel Merino
Kırmızı kart: 85' Ladislav Krejci
İLK 11'LER
İspanya: Raya, Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran Garcia, Rodri, Pedri, Olmo, Yamal, Baena, Roberto Fernandez.
Çekya: Kinsky, Sacek, Chaloupek, Krejci, Slama, Macek, Kral, Ambros, Radosta, Lingr, Hlozek.
İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL İZLE | İspanya 1-0 Çekya (Lamine Yamal)
GOL İZLE | İspanya 2-0 Çekya (Rodri)
GOL İZLE | İspanya 2-1 Çekya (Jiri Slama)