Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Maç Özeti İzle | İsviçre, Slovenya karşısında geri döndü!
Giriş Tarihi: 3.10.2026 19:43 Son Güncelleme: 4.10.2026 00:37

Maç Özeti İzle | İsviçre, Slovenya karşısında geri döndü!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup’un 3. maçında İsviçre ile Slovenya karşı karşıya geldi. Müsabaka A Spor’dan şifresiz olarak canlı yayınlandı. İsviçre, Slovenya engelini 2-1’lik skorla geçti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Maç Özeti İzle | İsviçre, Slovenya karşısında geri döndü!
  • ABONE OL

İsviçre, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'un 3. maçında Slovenya'yı konuk etti. Kritik karşılaşma Thermoplan Arena'da oynandı.

Zorlu müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetti. Ivan Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlendi.

Mücadelede VAR'da Pol van Boekel, AVAR'da ise Michal Ocenas görev aldı.

İsviçre - Slovenya karşılaşması A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlandı.

İsviçre, 1-0 geriye düştüğü maçta Slovenya karşısında 2-1'lik skorla kazandı.

İsviçre'nin gollerini 10. dakikada Erik Janza ile 38. dakikada Dan Ndoye kaydetti. Slovenya'da fileleri 2. dakikada Zan Vipotnik havalandırdı.

Bu sonucun ardından İsviçre puanını 9'a yükseltti ve yoluna kayıpsız devam etti.

İskoçya ise grup aşamasında 4 puanda kaldı.

İsviçre - Slovenya: 2-1

Goller: 2' Zan Vipotnik, 10' Erik Janza, 38' Dan Ndoye

İLK 11'LER

İsviçre: Kobel, Athekame, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Jashari, Manzambi, Aebischer, Ndoye, Amdouni.

Slovenya: Oblak, Drkusic, Bijol, Zec, Janza, Zabukovnik, Karnicik, Matko, Lovric, Sturm, Vipotnik.

İŞTE MAÇIN ÖZET GÖRÜNTÜLERİ...

MAÇ ÖZETİ İZLE | İsviçre 2-1 Slovenya

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #İSVİÇRE #SLOVENYA #A SPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Maç Özeti İzle | İsviçre, Slovenya karşısında geri döndü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA