Maç Özeti İzle | İsviçre, Slovenya karşısında geri döndü!

İsviçre, 1-0 geriye düştüğü maçta Slovenya karşısında 2-1'lik skorla kazandı.

İsviçre'nin gollerini 10. dakikada Erik Janza ile 38. dakikada Dan Ndoye kaydetti. Slovenya'da fileleri 2. dakikada Zan Vipotnik havalandırdı.

Bu sonucun ardından İsviçre puanını 9'a yükseltti ve yoluna kayıpsız devam etti.

İskoçya ise grup aşamasında 4 puanda kaldı.