Maç Özeti İzle | İsviçre, Slovenya karşısında geri döndü!

İsviçre, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'un 3. maçında Slovenya'yı konuk etti. Kritik karşılaşma Thermoplan Arena'da oynandı.
Zorlu müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetti. Ivan Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlendi.
Mücadelede VAR'da Pol van Boekel, AVAR'da ise Michal Ocenas görev aldı.
İsviçre - Slovenya karşılaşması A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlandı.
İsviçre, 1-0 geriye düştüğü maçta Slovenya karşısında 2-1'lik skorla kazandı.
İsviçre'nin gollerini 10. dakikada Erik Janza ile 38. dakikada Dan Ndoye kaydetti. Slovenya'da fileleri 2. dakikada Zan Vipotnik havalandırdı.
Bu sonucun ardından İsviçre puanını 9'a yükseltti ve yoluna kayıpsız devam etti.
İskoçya ise grup aşamasında 4 puanda kaldı.
İsviçre - Slovenya: 2-1
Goller: 2' Zan Vipotnik, 10' Erik Janza, 38' Dan Ndoye
İLK 11'LER
İsviçre: Kobel, Athekame, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Jashari, Manzambi, Aebischer, Ndoye, Amdouni.
Slovenya: Oblak, Drkusic, Bijol, Zec, Janza, Zabukovnik, Karnicik, Matko, Lovric, Sturm, Vipotnik.
İŞTE MAÇIN ÖZET GÖRÜNTÜLERİ...
MAÇ ÖZETİ İZLE | İsviçre 2-1 Slovenya