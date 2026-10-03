MHK dosyası genişliyor: Tartışılan yazışmalar

Temiz Futbol operasyonu kapsamında Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturmada bazı ayrıntılara ulaşıldı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinin incelenmesi sırasında çarpıcı deliller ortaya çıktı. Gündoğdu ile FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy arasındaki görüşmeye ait ses kaydında Gündoğdu'nun Ersoy'a, "Senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım… Hakemliğinden olacaksın… Ya dilekçeni ver hakemliği bırak ya adam ol" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. Gündoğdu'nun dijital materyallerinin incelenmesinde ayrıca 1 Ekim akşamı görev aldığı Trabzonspor- Drogheda hazırlık maçının ardından Trabzon'daki evinde gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile arasındaki mesajlar da gözler önüne serildi. Gündoğdu'nun, 26 Mayıs 2025'te Kol'a "Yasin günaydın, müsait olunca beni görüntülü ararsın" mesajı gönderdiği, aynı gün ikili arasında 2 dakika 49 saniyelik görüntülü görüşme gerçekleştirildiği de kayıtlara yansıdı.



FERHAT GÜNDOĞDU: BAŞKA KİM OLABİLİR?

29 Mayıs 2025'teki Karagümrük- Bandırma 1. Lig play-off final maçına yönelik görev pazarlığı yapıldığı değerlendirilen görüntülü görüşmenin ardından Yasin Kol'un, "Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci, Çağdaş Altay" ve "VAR için Onur Özütoprak, AVAR için ise Sarper Barış Saka" şeklinde isim listesi vererek, "Nasıl uygun görürseniz" şeklinde mesajlar gönderdiği, Gündoğdu'nun da "Tamam kardeşim" yanıtı verdiği görüldü. Aynı gün mesaj trafiğinde ise Gündoğdu önce, "Onur Balıkesir Li" mesajını gönderdi, hemen ardından Kol'a "Başka kim olabilir?" diye sordu. Kol'un cevabı ise bir isim oldu: "Erkan Engin olsun." Gündoğdu bu mesaja "Ok" yanıtını verdi. Ancak Kol'un aynı gece yeniden Gündoğdu'ya "Başkanım iyi akşamlar. Özgür Yankaya olsa daha iyi olur" yazarak başka bir ismi gündeme getirdi, 30 saniye sonra ise talebini açık şekilde yineledi: "Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun."

ÖZGÜR'ÜN YANINA AVAR'I KİM OLSUN?

MESAJ trafiği ertesi gün de devam etti. Gündoğdu bu kez Kol'a, "Sarper'in Bandırma maçı varmış yakında" bilgisini verirken şu soruyu yöneltti: "Özgür'ün yanına AVAR'ı kim olsun istersin?" Kol ise Gündoğdu'ya "Başkanım Atilla olsun" yanıtını verdi. Kol bir mesaj daha göndererek, "Atilla VAR, Özgür abi AVAR olsun" dedi. Gündoğdu'nun cevabı ise "Ok" oldu.Kayıtlara göre ikili arasındaki isim trafiği aylar sonra da sürüyor. 1 Ekim 2025'te Kol yeniden bir liste gönderiyor. 4 Ekim 2025'te oynanan G.Saray-Beşiktaş derbisine yönelik olduğu değerlendirilen listede; Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci ve Çağdaş Altay isimleri ve VAR bölümünde ise Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum ve Sarper Barış Saka isimleri yer aldı. Kol listenin ardından "Siz nasıl uygun görürseniz" diyor. Gündoğdu, buna nazar boncuğu emojisiyle karşılık verdi.

İŞTE GÜNDOĞDU'NUN İFADESİ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyette verdiği 51 sayfalık ifadenin dikkat çeken noktaları şunlar:

ALI Tuna'nın 2017 tarihli sınav evrakına ilişkin sahtecilik tartışması soruldu. Gündoğdu, evrak üzerinde sahtecilik yapılmadığını ve Ali Tuna'nın kendisine husumet beslediğini söyledi.

8 Mart 2022'de ligler sürerken çok sayıda hakem ve gözlemcinin klasman dışına çıkarılmasının gerekçesi soruldu. Gündoğdu, bu kararın kamuoyu ve kulüplerden gelen talepler sonrasında TFF Yönetim Kurulunun iradesiyle, hukuk birimlerinin de değerlendirmesiyle alındığını söyledi.

2022'DE Tahkim tarafından göreve döndürülen bazı isimlerin 2024'te yeniden liste dışı kalmasıyla ilgili: Kişisel husumet veya intikam saikiyle hareket etmedim. Kararlar, MHK tarafından kolektif alındı ve TFF yönetiminin onayından geçti.

MAÇ öncesinde hakemlerle doğrudan görüşmesi: Gündoğdu, görev süresince bazı hakemleri maç öncesinde aradığını kabul etti. Bunu moral vermek ve önemli bir gündem varsa öğrenmek amacıyla yaptığını söyledi. n Gündoğdu, Kerem Ersoy ses kaydıyla ilgili soruya, kaydın hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olabileceğini ve bu delil üzerinden ifade vermeyeceğini belirterek cevap vermedi.

MALI hareketlerde yüksek işlem hacmi: MASAK ham verileri üzerinden Gündoğdu'ya, 2007-2026 arasında 5.773 para çıkışı işleminde 294 milyon 116 bin 419 TL, 3.620 para girişi işleminde 258 milyon 289 bin 170 TL hareket bulunduğu soruldu. Gündoğdu; maaş, emeklilik ikramiyesi, OYAK, TFF ücretleri, araç/ev/arsa alım-satımları ve diğer resmî işlemlerden kaynaklandığını söyledi; ayrıca 294 milyon TL'lik çıkış hacminin gelirine göre yüksek olduğunu ve verilerde hata olabileceğini ifade etti.

FIDANLAR İnşaat'a 40 milyon 140 bin TL transfer: 2 Haziran 2025-26 Mayıs 2026 arasında şirkete toplam 40,14 milyon TL gönderildiği soruldu. Gündoğdu, Ankara İncek Manzara Evleri projesinden kızları için iki adet 2+1 konut aldığını, ödemelerin eşinin miras kalan yazlığının satışından elde edilen para ile kendi birikimlerinden karşılandığını söyledi. n 40,14 milyon TL ile taksit açıklaması arasındaki dikkat çekici uyumsuzluk: Bir sonraki soruda şirkete tekrarlayan 600 bin TL'lik transferler sorulduğunda Gündoğdu, "iki ev olduğu için aylık 1,2 milyon TL, 12 ay boyunca" ödeme yaptığını söyledi.

TFF'DEN yaklaşık 9,67 milyon TL ödeme: 2017-26 arasında TFF'den 192 işlemde toplam 9 milyon 672 bin 158,72 TL giriş bulunduğu soruldu. Gündoğdu, tamamının huzur hakkı, görev ücreti ve harcırah olduğunu; dayanak belgelerinin TFF'de bulunduğunu söyledi.

TÜM iddiaları reddeden Ferhat Gündoğdu, kararların kolektif şekilde alındığını ve mağdur olduğunu öne süren kişilerin ortak hareket ederek kendisine kumpas kurduğunu aktardı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör