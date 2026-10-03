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Giriş Tarihi: 3.10.2026 14:15 Son Güncelleme: 3.10.2026 14:22

SON DAKİKA | TFF, geçici MHK atamasını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'na geçici olarak atama yapıldığını açıkladı.

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SON DAKİKA | TFF, geçici MHK atamasını açıkladı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar, hakem atamalarını gerçekleştirecek isimleri duyurdu.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA:

Kamuoyuna yansıyan ve devam eden adli süreç kapsamında, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sayın Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi kamuoyuna açıklanmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları; Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu, Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir. Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #FERHAT GÜNDOĞDU #ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI #TFF #MERKEZ HAKEM KURULU

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SON DAKİKA | TFF, geçici MHK atamasını açıkladı!
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