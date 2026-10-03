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Giriş Tarihi: 4.10.2026 01:53

TFF, Ferhat Gündoğdu'nun istifasını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını açıkladı.

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TFF, Ferhat Gündoğdu’nun istifasını açıkladı!
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Türkiye Futbol Federasyonu, tutuklu bulunan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa ettiğini duyurdu.

Ferhat Gündoğdu'nun adli sürecin sağlıklı yürüyebilmesi ve Merkez Hakem Kurulu faaliyetlerinin aksamaması için istifa ettiği belirtildi.

Ferhat Gündoğdu'nun istifasını yazılı olarak bildirdiği aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Devam eden soruşturma nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu, adli sürecin sağlıklı yürüyebilmesi ve Merkez Hakem Kurulu faaliyetlerinin aksamaması amacıyla görevinden istifa ettiğini Federasyonumuza yazılı olarak bildirmiştir."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #FERHAT GÜNDOĞDU #MERKEZ HAKEM KURULU #TFF
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TFF, Ferhat Gündoğdu'nun istifasını açıkladı!
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