TFF, Ferhat Gündoğdu’nun istifasını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, tutuklu bulunan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa ettiğini duyurdu.

Ferhat Gündoğdu'nun adli sürecin sağlıklı yürüyebilmesi ve Merkez Hakem Kurulu faaliyetlerinin aksamaması için istifa ettiği belirtildi.

Ferhat Gündoğdu'nun istifasını yazılı olarak bildirdiği aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Devam eden soruşturma nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu, adli sürecin sağlıklı yürüyebilmesi ve Merkez Hakem Kurulu faaliyetlerinin aksamaması amacıyla görevinden istifa ettiğini Federasyonumuza yazılı olarak bildirmiştir."

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